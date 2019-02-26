مصر | "الأمن العام" يسقط 9 عناصر شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال" و44 هاربا من أحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يسقط 9 عناصر شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال" و44 هاربا من أحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لاستهداف منطقة السحر والجمال.
وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الاخيرة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، عن استهدافها مؤخراً عن ضبط 9 عناصر إجرامية شديدى الخطورة، بحوزتهم كمية كبير من مخدر الهيروين والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها تلك العناصر الإجرامية وكراً لها وتتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
على جانب آخر، تمكنت ادارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأقسام البحث الجنائي بإدارات شرطة موانئ "الإسكندرية، السلوم البرى، دمياط البحرى، الأقصر الجوي، أسوان النهري، نويبع، أسيوط الجوي، سفاجا" من ضبط 44 من الهاربين المحكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عيهم في قضايا متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط لدرء ومنع كل ما يُشكل تهديد أو يمس بالأمن القومى للبلاد.
"9 مليون جنيه وأوراق مزورة".. تفاصيل القبض على محام بوزارة الزراعة
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محام وصاحبة شركة استيراد وتصدير، لاتهامهما بالنصب على محاسب بالمعاش، وبيع قطعة أرض بأوراق مزورة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
توصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بقيام كلًا من مدحت.ا.م.م، محامي بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 33 سنة، ومقيم القاهرة، ماجدة.ف.د.ش، صاحب شركة للإستيراد والتصدير، 46 سنة، ومقيم القاهرة المحكوم عليها الهاربة من 15 قضية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للإستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي، وقيامهما بإيهام "ناجي.ن.ج" محاسب بالمعاش، 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدرة تسعة مليون جنية، قام بسدادها منذ عام 2015.
وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.