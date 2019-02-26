مصر | "الأمن العام" يسقط 9 عناصر شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال" و44 هاربا من أحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يسقط 9 عناصر شديدة الخطورة بـ"السحر والجمال" و44 هاربا من أحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لاستهداف منطقة السحر والجمال.

وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الاخيرة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، عن استهدافها مؤخراً عن ضبط 9 عناصر إجرامية شديدى الخطورة، بحوزتهم كمية كبير من مخدر الهيروين والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها تلك العناصر الإجرامية وكراً لها وتتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، تمكنت ادارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأقسام البحث الجنائي بإدارات شرطة موانئ "الإسكندرية، السلوم البرى، دمياط البحرى، الأقصر الجوي، أسوان النهري، نويبع، أسيوط الجوي، سفاجا" من ضبط 44 من الهاربين المحكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عيهم في قضايا متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط لدرء ومنع كل ما يُشكل تهديد أو يمس بالأمن القومى للبلاد.