الحبيب الجفري: الداعية الذي يردد " أنا سعري كذا في السوق" خائن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
طالب الداعية الحبيب علي الجفري، الأئمة المتدربين بأكاديمية الأوقاف، بصون شرف العمامة الأزهرية، والحفاظ عليها.
وقال الجفري خلال المحاضرة التي ألقاها صباح الثلاثاء، بأكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، موجها حديثه للأئمة: "صونوا شرف العمامة، أسلافكم ضحوا من أجلها، ضعوها بشرف في صندوق، حينما صار الأئمة يذهبون إلى الناس في بيوتهم ممن فتح الله عليهم، أصبح يقال لهم كم تأخذون من المال".
وانتفض الجفري خلال محاضرته قائلا: "الداعية الذي يقول أنا سعري في السوق كذا هو خائن وليس بداعية، وبعض الفضائيات حينما تريد استضافة داعية تقول لمعدي البرامج، شوفوا لنا شيخ سعره حنين".
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