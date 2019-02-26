وزير البترول: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر والمعرض الثاني والعشرين للبترول والثروة المعدنية الذي ينظمه معهد بحوث البترول، إن المؤتمر يضم كوكبة من الخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة، مضيفا أن مصر حققت نجاحات خلال العاميين الماضيين من خلال برنامج إصلاح اقتصادي طموح تدعمه إرادة شعبية.

وأكد الملا، خلال كلمته بالمؤتمر، أن قطاع البترول يتبنى خطة تتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، وتجلى ذلك من خلال تحقيق مصر إنجازا يضاف للإنجازات التى تمت بقطاع البترول ولعل أبرزها إنهاء استيراد الغاز عن طريق زيادة إنتاجه وتصدير أول شحنة من الغاز المسال إلى الخارج، بالإضافة للتوسع في صناعة البتروكيماويات والخامات التعدينية من خلال خطة تم إعدادها وفقا لاستراتيجية 2030 .

وأوضح، ضرورة العمل على تنسيق التعاون مع الأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، مشيدا بدور المعهد في إعداد دورات تدريبية للفنيين والمهندسين من دولة تشاد، مؤكدا سياسة مصرالداعمة لأشقائها الأفارقة خلال الفترة المقبلة بوجه خاص نظرا لما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود .

وفي كلمته بالمؤتمر، قال الدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري، سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية، إن مصر علمت العالم العلوم الإنسانية، مشيدا بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في لم الشمل الأفريقي؛ لتحقيق التوازن والوحدة مع الأشقاء الأفارقة، معربا عن شكره وتقديره للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على جهوده ودعمه غير المنقطع المتمثلة في توجيهاته بتذليل أي عقبات للمتدريبن أو الدارسين الأفارقة المتخصصين في مجالات البترول المختلفة.