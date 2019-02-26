انت الان تتابع أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس بارد - صورة أرشيفية
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة، أمس الإثنين وأول أمس الأحد، سببه منخفض جوي في الصحراء الغربية، جعل الحرارة تصل على القاهرة إلى 29 درجة على القاهرة، وهو أمر غير طبيعي نظرا لأننا ما زالنا في فصل الشتاء، واليوم الثلاثاء، نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على شمال البلاد (من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مرورا بالوجه البحري والقاهرة)، إذ سجلت القاهرة 21 درجة، ما يعني انخفاض الحرارة بمعدل 8 درجات، وينتقل هذا الانخفاض إلى جنوب البلاد.
وأضاف عبد العال، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه يصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط في الرياح يجعلنا نشعر بالبرودة في فترتي الصباح الباكر والمساء، وتكون مثيرة للرمال، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتقدم غدا الأربعاء، إلى داخل البلاد، ويومي الخميس والجمعة تصل إلى ذروتها
وأضاف عبد العال، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه يصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط في الرياح يجعلنا نشعر بالبرودة في فترتي الصباح الباكر والمساء، وتكون مثيرة للرمال، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتقدم غدا الأربعاء، إلى داخل البلاد، ويومي الخميس والجمعة تصل إلى ذروتها وتكون الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.
وعن الفترة المقبلة، أوضح أن البلاد ستشهد انخفاضات أخرى في درجات الحرارة، لكن ليست بنفس معدل الأيام السابقة، وسيتراوح الانخفاض ما بين درجتين إلى 3 درجات، لتصل درجة الحرارة إلى 18 درجة، مع نشاط استمرار الرياح وفرص سقوط الأمطار.
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