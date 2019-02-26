أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

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طقس بارد - صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة، أمس الإثنين وأول أمس الأحد، سببه منخفض جوي في الصحراء الغربية، جعل الحرارة تصل على القاهرة إلى 29 درجة على القاهرة، وهو أمر غير طبيعي نظرا لأننا ما زالنا في فصل الشتاء، واليوم الثلاثاء، نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على شمال البلاد (من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مرورا بالوجه البحري والقاهرة)، إذ سجلت القاهرة 21 درجة، ما يعني انخفاض الحرارة بمعدل 8 درجات، وينتقل هذا الانخفاض إلى جنوب البلاد.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه يصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط في الرياح يجعلنا نشعر بالبرودة في فترتي الصباح الباكر والمساء، وتكون مثيرة للرمال، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتقدم غدا الأربعاء، إلى داخل البلاد، ويومي الخميس والجمعة تصل إلى ذروتها