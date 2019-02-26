شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن المشدد لـ12 آخرين في «العائدون من ليبيا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، كما عاقبت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وآخر بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدون من ليبيا».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادر ضدهم ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمون إلى محكمة الجنايات لإنهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتى 26 أبريل 2014 بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة، المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أنضموا للجماعة موضوع الاتهام، المتهمون من الأول وحتى السابع إلتحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن ألتحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول أيضًا اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والسادس والسابع في ارتكاب جناية الالتحاق بمنظمات وجماعات إرهابية بالبند الثالث الوارد بموضوع الاتهام.