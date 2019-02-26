شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تواصلت مع وزير المالية وأوقفت حملات الضرائب على المحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن وقف حملات الضرائب على المحلات، من اليوم، في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مساء الإثنين، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديرات، :«أنهم اختاروا وقت غير مناسب وكثير من المحلات بدأت تقفل، في كل من المدن وحدثت مشكلة».

وأضاف المحافظ: «تواصل أمس مع وزير المالية ووقفنا هذه الحملة، وقلت للوزير»لو سمحت لما تعملوا حاجة زي كده رتبوا مع المحافظة ونسقوا معنا«فقد اختيار الميعاد غير مناسب على الإطلاق

ووجه إلى رؤساء المدن أن الحلمة فرصة أن نري المحلات مرخصة أو غير مرخصة، ونعمل لهم إنذارات بخصوص سلة المهملات، أمام بخصوص الحملة «وقفت من النهاردة ومش هاتنزل تاني إلا بعد إعلامنا»

وشدد على ضرورة قيام رؤساء المدن والمراكز والأحياء بحصر كافة المحلات بمختلف أنشطتها لمعرفه غير المرخص منها وتوجيه إنذار لهذه المحلات غير المرخصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحابها للترخيص وإعطاء مهلة أسبوع لكل محل يتم حصرة وثبوت عدم ترخيصه بالسير في الإجراءات وعلى أصحاب المحلات تقديم ما يؤكد قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص والا يتم إغلاق المحل فورا.

وشهدت مراكز ومدن الدقهلية خلال الأسبوع الماضي إغلاق كامل للمحلات وبشكل جماعي لفترات طويلة خوفا من التعرض مما وصفوه بالتقدير الجزافي من حملة الضرائب التي تجولت في مدن المحافظة لتطبيق القيمة المضافة بديل ضرائب المبيعات.

وفي سياق متصل شن حي غرب المنصورة حملة تفتيشية مكبرة على المحلات التجارية بنطاقه لبيان غير المرخص منها، ومنحت أسبوع واحد فقط للسير في إجراءات الترخيص بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم، وتعليمات المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس الحي، بشأن حصر كافة المحلات التجارية المتواجدة بنطاق الحى لبيان غير المرخص منها

قاد الحملة أشرف محمد عبدالواحد نائب رئيس الحى، مسئولي رخص المحلات، والإشغالات، واستهدفت كافة المنشآت التجارية بمنطقة مستشفى المنصورة الدولي، لبيان الغير المرخص منها، وإعطاء مهلة لا تزيد عن أسبوع واحد للسير بإجراءات الترخيص .