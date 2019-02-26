شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في روما يتولي رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، تولي السفير هشام محمد بدر، سفير مصر في إيطاليا، الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، رئاسة للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في هذا الوقت الحرج الذي ينتشر فيه الجوع في جميع أنحاء العالم بمعدلات تنذر بالخطر.

وقال ديفيد بيزلي في بيان صحفي، الثلاثاء، تلقت «المصري اليوم» نسخة منه: «إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى المشورة الحكيمة والرؤية السديدة للسفير هشام بدر وثباته في ظل هذه الأزمات التي نواجهها، وسوف نستفيد كثيراً من معرفته وخبرته».

وأضاف: «أعلم من خلال عملي مع سعادة السفير بدر بصفة شخصية أن الجياع والضعفاء لديهم حليف قوي آخر في برنامج الأغذية العالمي، ومع اضطلاع مصر بهذا الدور المهم، الذي يكمل رئاستها للاتحاد الأفريقي، ينبغي للشعب المصري أن يفخر بالتأثير الذي يتمتع به على الساحة العالمية».

وتابع: «وأود أيضاً أن أعرب عن شكري العميق للرئيس المنتهية ولايته، زولتان كالمانمن دولة المجر، على التزامه وتوجيهاته التي قدمها خلال العام الماضي».