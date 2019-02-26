شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بالبرلمان حول سوء إدارة المنظومة الصحية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن سوء إدارة المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال «عمارة»، في بيان له، يوجد بالإسماعيلية 3 مستشفيات حكومية كبرى تخدم مواطني محافظة الإسماعيلية وبعض مواطني منطقة القناة وسيناء، وهي مستشفى التأمين الصحي ومستشفى جامعة قناة السويس والمستشفى العام، وحاليًا لا تعمل هذه المستشفيات بكامل طاقتها، فمستشفى التأمين الصحي حالياً يقدم خدماته للمنتفعين بالتأمين الصحي عن طريق العيادات الخارجية فقط، ومؤخرًا تم إغلاق غرفتي العمليات في المستشفى بشكل مفاجئ بقرار شفهي، ويتم تحويل المرضى الذين يحتاجون لتدخل جراحي إلى المستشفى العام والجامعي، وتلك المستشفيات ليست أفضل حالاً من التأمين الصحي.

وأردف النائب، المستشفى العام تعمل بحوالي 30% من طاقتها بسبب عمليات التحديث والتطوير الذي تجري بها، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ما زاد العبء على مستشفى جامعة قناة السويس الذي يعاني قلة الإمكانيات المتاحة به، ولا يتحمل المستشفى الأعباء المتزايدة عليه بسبب الإغلاق الجزئي للمستشفى العام وإغلاق غرفتي العمليات في مستشفى التأمين الصحي، فهناك تخصصات ومعدات طبية لا تتواجد في المستشفى الجامعي، فيتم تحويل آلاف من الحالات على مستشفيات المحافظات المجاورة بسبب خلو مستشفيات المحافظة من أبسط الإمكانيات وعدم مقدرتها على تقديم الخدمات الصحية العامة.

وطالب «عمارة» وزيرة الصحة بإعادة النظر في خطة الوزارة بشأن عمليات التطوير في المستشفى العام بشكل لا يؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فالمستشفى العام بالإسماعيلية يعد أهم وأكبر مستشفى في المحافظة وعدم انتظام العمل به ينتج عنه أزمة في قطاع الصحة في المحافظة.

كما طالب النائب بضرورة إعادة فتح غرف العمليات في مستشفى التأمين الصحي واستيعاب مرضى التأمين الصحي من جديد حتى نخفف الضغط على المستشفى الجامعي الذي لا يملك إمكانات مناسبة لاستيعاب ضغط الحالات المحولة من التأمين الصحي والمستشفى العام.

وأضاف النائب أشرف عمارة، بعد نجاح مبادرة الرئيس في تخفيف معاناة المرضى بشأن الانتهاء من قوائم الانتظار، للأسف عادت هذه القوائم من جديد في محافظة الإسماعيلية على وجه التحديد، بسبب التخبط الإداري وسوء إدارة المنظومة الصحية بالمحافظة، فأصبحت هناك قوائم انتظار تمتد لأكثر من عام وبعض هذه الحالات المرضية بسيطة لا تحتاج تدخلات جراحية كبرى يمكن إنجازها في الحال فور توافر الإمكانيات الصحية المناسبة وإعادة فتح غرف العمليات المغلقة.