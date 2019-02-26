شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بمناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 8 ساعات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، والأحياء (16 – 17 – الحي الـ13 مجاوره 6 - امتداد الربوة ) بمدينة الشيخ زايد، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26/2/2019، وحتى الساعة 6 صباح غدِ الأربعاء الموافق27/2/2019، نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ المغذي لمحطة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، في تصريحات صحفية، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.