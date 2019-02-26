شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مني إداري للقوي العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة ٥٠٠ متر مربع بشارع الشمس بقسم الإشارة خلف مخبز النجدي بجوار كوبري القناطر التسعةبمدينة الزقازيق لصالح مديرية القوى العاملة والهجرة بالشرقية وذلك لإقامة مبنى إداري للمديرية بمدينة الزقازيق عليها لخدمة أهالي المنطقة وتوفير الوقت والجهد للمترددين. وأوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك

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