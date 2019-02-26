تجديد تعيين مدرس بأزهر المنوفية معاونًا لوزير الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجديد ندب الدكتور عبدالله حسن عبد القوي إسماعيل - المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى)، للعمل معاونًا للوزير لشئون المتابعة للعام الثاني.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، على أنها ماضية قدما وبقوة في الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع الريادة بالوزارة.

وقالت إن ذلك يأتي إيمانا منها بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة ،