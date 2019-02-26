وزير الشباب يكشف عن دخل لاعبي الدوري المصري وحقوق الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن جامعة عين شمس، عريقة، وأخرجت علماء وسياسيين.

وأضاف صبحي، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، الثلاثاء، أن مصر أصبحت تستضيف كل الملتقيات الدولية، مثل الجائزة الكبرى للسباحة وبطولة البحر المتوسط.

وقال صبحي، موجهًا حديثه للشباب: "متسمعش لكل من يقول شيئًا سيئًا عن مصر، وإحنا كمصريين بيظهر معدنا الطيب وقت الشدة"، موضحا أن استضافة كأس الأمم الأفريقية جاء بموافقة ١٦ دولة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الرياضه في مصر ليست كرة فقط، ولدينا العديد من المجالات المختلفة غير الرياضية، موضحا أن الدوري هذا العام أقوى، ومتوسط دخل اللاعب فيه، وصل 10 ملايين جنيه، بالإضافة لمليار جنيه حقوق رعاية، وحقوق اتحادة الكرة 450 مليون جنيه.

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