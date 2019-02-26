وزير الشباب والرياضة: ثلث العالم سيشاهد "الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لا تفرق في معاملة ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح صبحي، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، أنه جرى تغيير إدارة ذي الإعاقة إلى ذوي القدرات والهمم، إضافة إلى وجود اهتمام بهم في الرياضة الجسدية والذهنية.

وقال إن عودة الجماهير بشكل متدرج والطلاب، بحضور ٥ آلاف مشجع، من بينهم حضور ١٥٠٠ مشجع للمباراة، مقسمه بين الفريقين المتنافسين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأضاف أن حجز تذاكر كأس الأمم الأفريقية المقبلة، إلكترونيا لتصبح بشكل منظم عن ٢٠٠٦، موضحا أن ثلث العالم سيشاهد كأس أمم أفريقيا في مصر.