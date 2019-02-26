السجن المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين في قضية "العائدون من ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في إعادة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا".

كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة النقض، قضت في أكتوبر الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.