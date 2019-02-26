"القاتل الصامت" ينهي حياة عروسين بعد 4 أيام زواج بالطوابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي عن ملابسات العثور على جثتي عروسين داخل شقة بمنطقة الهرم.

وتبين أن تسرب غاز حدث بسخان المياه داخل دورة المياه أثناء استحمام الزوجين سويا أصابهما بحالة اختناق أودت بحياتهما.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة مأمور الهرم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بمنطقة الطوابق.

انتقلت قوة إلى محل الواقعة بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والنقيب عمرو الديباوي، وعُثر على جثة شخص وعروسه داخل الحمام- متزوجين منذ 4 أيام- ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.