محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديوهات ترصد مخططات العناصر الإرهابية لاغتيال عدد من الشخصيات العامة في مصر، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد.
ورصدت الفيديوهات واقعة اغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور على جمعة، ومحاولة اغتيال نائب مدير أمن الأسكندرية.
كما رصد الفيديو عدد من العمليات الإرهابية من بينها؛ الهجوم على أتوبيس أقباط بالمنيا، والهجوم على أتوبيس سياحي بالمريوطية، و تفجير إرهابي لنفسه بالدرب الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "بين الاغتيال والتفجير".. الداخلية توثق جرائم لن ينساها المصريون (فيديوهات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.