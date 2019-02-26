"متجوزين من 4 أيام".. العثور على جثتي عروسين داخل شقة بالهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بالجيزة على جثتي رجل وزوجته داخل الحمام بمنطقة الهرم.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة مأمور الهرم إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بمنطقة الطوابق.

انتقلت قوة إلى محل الواقعة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والنقيب عمرو الديباوي، وعُثر على جثة شخص وعروسه داخل الحمام -متزوجين منذ 4 أيام-ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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