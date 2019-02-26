أخبار مصر | 'نقابة قوية وخدمات حقيقية'.. 10 نقاط ببرنامج صديق العيسوي الانتخابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'نقابة قوية وخدمات حقيقية'.. 10 نقاط ببرنامج صديق العيسوي الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في برنامج انتخابي بعنوان "نقابة قوية وخدمات حقيقية"، ترشح الزميل صديق العيسوي على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي.

وقدم الزميل برنامجه في 10 نقاط جاءت كالتالي:

* الحصول على تخفيضات من المترو والسكك الحديدية والسوبرچيت.

* تطوير مكتب حجز تذاكر السفر بالنقابة، وإعادة النظر في كيفية إدارة وتأجير قاعات النقابة.

* وضع حلول جذرية لأزمة بدل التدريب وتأخره.

* تطوير مشروع العلاج، ورفع الحد الأقصى في حالات الحوادث والعمليات الكبيرة.

* دورات تدريبية حديثة مجانًا بالتعاون مع الأكاديمية العربية، وإجراء تخفيضات مناسبة علة دبلوم الإعلام والدراسات العليا بالأكاديمية، كما تم الاتفاق على تنظيم جائزة للتفوق الصحفي بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وبحث تطبيقها بكل المحافظات.

* تفعيل عمل اللجان النقابية بكل المحافظات.

* تشكيل لجان نقابية مُنتخبة بالصحف، للدفاع عن الصحفيين عبر ممثليهم، بالتعاون مع مجلس النقابة.

* إلزام المؤسسات والصحف بعدم فصل أي صحفي بشكل تعسفي، إلا بعد الرجوع للنقابة.

* بحث أزمات الصحفيين غير المعينين، وإلزام الصحف بتعيين غير المعينين.

* المشاركة الفعالة في مراجعة التشريعات الجديدة، لضمان نصها على عدم جواز حبس الصحفيين، وضمان كل حقوقهم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.