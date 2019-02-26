أخبار مصر | "التنمية المحلية" تستهدف الشباب بـ"مشروعك".. والمسؤول: وفرنا 303 ألف فرصة عمل (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التنمية المحلية" تستهدف الشباب بـ"مشروعك".. والمسؤول: وفرنا 303 ألف فرصة عمل (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بخطى ثابتة نحو التنمية، ومساعدة الشباب، لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، تدعم وزارة التنمية المحلية، مبادرة "مشروعك" التي أطلقت منذ ثلاثة أعوام، وتستهدف محافظات الجمهورية بالكامل، حيث وفرت أكثر من 303 ألف فرصة عمل للشباب.

مبادرة "مشروعك"



أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة "مشروعك"، لتمويل مشاريع الشباب من المحليات، تخلق فرص عمل للشباب في مختلف المجالات وتوفير التمويل اللازم لأفكار الشباب بمختلف المحافظات المصرية. أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة "مشروعك"، لتمويل مشاريع الشباب من المحليات، تخلق فرص عمل للشباب في مختلف المجالات وتوفير التمويل اللازم لأفكار الشباب بمختلف المحافظات المصرية. يقدم التمويل من المحليات في 27 محافظة من حوالي 248 مقر "الشباك الأخضر"، وهناك عددًا من البنوك المنوط بتنفيذ المبادرة وكيفية الحصول على القرض بطرق ميسرة؛ بنك القاهرة- وبنك التعمير والإسكان -وبنك مصر- بنك الإسكندرية -والبنك الأهلى المصري- وبنك الائتمان الزراعي. الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبه للقرض؛ الشريحة الأولى، بصورة البطاقة واسم النشاط، تبدأ من 1000 جنية مصرى إلى 25000 ألف جنية مصري. أما الأوراق المطلوبة للشريحة الثانية، بطاقة ضريبية شهادة تفيد مزاولة النشاط السجل التجاري وتبدأ هذه الشريحه من 25000ألف جنية مصرى إلى 100000ألف جنية مصري. الشريحة الثالثة تبدأ من 100000 الف جنية مصرى حتى 250000الف جنية مصرى، والأوراق اللازمة هي سجل تجارى بطاقة ضريبية شهادة مزاولة العمل. الشريحة الرابعة تتضمن الأوراق المطلوبة؛ اسم النشاط والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وتحديد الموقع والموقف المالي ويبدأ القرض من 250000الف جنيه مصرى إلى 1000000 مليون جنية مصرى. تمول الشباب

أكد المهندس ياسر عبد الوهاب المسئول عن مبادرة مشروعك، أن دور المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع البنوك المشاركة، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض من خلال منظومة الشباك الواحد وإصدار رخصة مؤقته للمشروعات. وأضاف "عبد الوهاب"، أن وزارة التنمية المحلية، تدعم وتمكن الشباب في دعم أفكارهم وتمويلهم من خلال "مشروعك"، بالإضافة إلى دور الشباب في تنفيذ منظومة النظافة، ويتم خلال الندوة الإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالطلاب المشاركين في الندوة. "مشروعك" وفرت 303 ألف فرصة عمل