أخبار مصر | مؤسسة إماراتية تنتقد تأخر تنفيذ مشروع التطوير بـ"مستشفى العباسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة إماراتية تنتقد تأخر تنفيذ مشروع التطوير بـ"مستشفى العباسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت هيئة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، مطالبتها لمجلس الوزراء، بالتحقيق فيما وصفته الإهمال والفساد الذي أدى إلى تعطل مشروعات التطوير بالمستشفى، والتي تتم بتمويل من مؤسسة "القلب الكبير" التي ترأسها زوجة حاكم إمارة الشارقة بالإمارات.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، إن مؤسسة القلب الكبير بإمارة الشارقة برئاسة الشيخة جواهر القاسمي، أوفدت وفدًا لزيارة مستشفى العباسية يوم الاثنين الموافق 18 فبراير الجاري بناء على دعوة الجبهة، لمتابعة أعمال المشروع الذي تموله بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي لتطوير وتجهيز عيادات الأطفال والمراهقين وبعض الأقسام بالمستشفى.

وأضافت الجبهة، أن البروتوكول تم توقيعه مع المستشفى فى 2016 والمفترض أن تنتهي مراحله الثلاثة في غضون عام ونصف من توقيع البروتوكول، مشيرة إلى تفقد الوفد أعمال المشروع وانتقدوا عدم اكتمال المرحلة الثانية منه بعد مرور ثلاثة أعوام، وطالبوا وزارة الصحة ببيان أسباب التأخير، وأرجأوا الموافقة على استكمال المشروع بعد إعداد تقرير للعرض على رئاسة مؤسسة القلب الكبير، والرد على الأمانة العامة للصحة النفسية.

وقالت الجبهة فى بيانها أن مؤسسة القلب الكبير لم ترد حتى الآن ما يعنى احتمالية انسحابها من استكمال المشروع، وكذا عدم دعمها لمشروع آخر قد أبدت ترحيب به سابقا وهو المركز القومي لطب نفسي وإدمان الأطفال والمراهقين.