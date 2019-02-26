أخبار مصر | "مميش": نتطلع للتعاون مع كوريا الجنوبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": نتطلع للتعاون مع كوريا الجنوبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد صباح اليوم منتدى الأعمال المصري الكوري في العاصمة الكورية الجنوبية سول بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ومحمد معيط وزير المالية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضور كثيف من رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تشهدها المشروعات القومية العملاقة في مصر.

وخلال المنتدى قام الفريق مهاب مميش بعرض نبذة تعريفية عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها، وموقعها المتميز والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وكذلك الحوافز والمميزات والتسهيلات التي تقدم لهم لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في هذه المنطقة والتي أصبحت ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث امتلاكها لأهم ٦ موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس وكذلك موقعها الجغرافي المميز وماتمتلكه من مناطق صناعية ذات بنية تحتية ومرافق وخدمات تسهل على المستثمر إقامة مشروعات عديدة.

وقال الفريق مميش إن موقع المنطقة الاقتصادية يتميز بقربه من مطارات محلية والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية من حولها، كما تتمتع بشبكة طرق تسهل حركة نقل البضائع من الموانئ إلى الأسواق المحلية والعكس.

وأضاف مميش أن المستثمرين بالمنطقة يتمتعون بحوافز وتسهيلات جمركية وضريبية تقدمها المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكورية من أهداف المنطقة الاقتصادية التي ترغب في تواجدها، خاصة تلك الصناعات المغذية التي تدخل في صناعة السيارات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بها إحدى مناطق المنطقة الاقتصادية، وهي القنطرة غرب ذات الطابع الخاص والتي خصصت لهذه المشروعات.