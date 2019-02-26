مصر | "دماغ متكفلة".. ضبط سيدة بالمنصورة تجلب المخدرات داخل "طرود بريدية" من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دماغ متكفلة".. ضبط سيدة بالمنصورة تجلب المخدرات داخل "طرود بريدية" من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الآيس داخل أحد الطرود البريدية.
وفي إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإحكام الحصار على محاولات تهريب المواد المخدرة، وإجهاض مخططات العناصر الخطرة والأنشطة القائمة على نقل وتهريب وترويج المواد المخدرة فقد تابعت الإدارة قيام المدعو "فالح.خ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة وإرسالها داخل الطرود البريدية للمدعوة "سعدية.ع.إ"، مواليد 1979، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تتولى استلامها وترويجها داخل البلاد.
وأكدت المعلومات والتحريات جلب شحنة من ( مخدر الآيس ) داخل أحد الطرود البريدية مشمولها (ملابس شخصية) والقادمة من إحدى الدول العربية، وذلك على أحد خطوط الطيران.
وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، تم ضبط الطرد المشار إليه وبتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الآيس وزنت 550 خمسمائة وخمسون جرام) مخفاة داخل طيات الملابس، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بما أكدته التحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
"9 مليون جنيه وأوراق مزورة".. تفاصيل القبض على محام بوزارة الزراعة
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محام وصاحبة شركة استيراد وتصدير، لاتهامهما بالنصب على محاسب بالمعاش، وبيع قطعة أرض بأوراق مزورة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
توصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بقيام كلًا من مدحت.ا.م.م، محامي بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 33 سنة، ومقيم القاهرة، ماجدة.ف.د.ش، صاحب شركة للإستيراد والتصدير، 46 سنة، ومقيم القاهرة المحكوم عليها الهاربة من 15 قضية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للإستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي، وقيامهما بإيهام "ناجي.ن.ج" محاسب بالمعاش، 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدرة تسعة مليون جنية، قام بسدادها منذ عام 2015.
وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.