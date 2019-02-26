مصر | 20 أبريل.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 أبريل.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تحديد جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.