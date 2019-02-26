مصر | "انفصلت رأسه عن جسمه".. النيابة تستمع لأقوال الشهود في انتحار مسن بمحطة مترو عزبة النخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انفصلت رأسه عن جسمه".. النيابة تستمع لأقوال الشهود في انتحار مسن بمحطة مترو عزبة النخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة المرج إلى أقوال عدد من شهود العيان في واقعة إلقاء مسن نفسه أمام مترو المرج، مؤكدين أنهم أثناء وقوفهم على رصيف المحطة في حوالي الساعة التاسعة صباحا، فوجئوا بهرولة رجل سريعا أثناء قدوم القطار ثم ألقى بنفسه أمامة.

وأشار الشهود إلى أنهم لم يستطيعوا إنقاذه لأنه باغت من في المحطة وألقي بنفسه أمام القطار، مضيفين أن الرجل مسن ولم يتوقعوا أن يقدم على هذا الفعل.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنها تحولت إلى أشلاء، حيث انصلت الرأس والذراعين عن الجثة.

وتلقت مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من شرطة المترو بانتحار رجل أسفل عجلات القطار، وبالانتقال والاطلاع على كاميرات المراقبة، وتبين أن المنتحر شخصًا يتراوح عمره ما بين 55 و65 عاما كان يقف على رصيف المحطة، وعند دخول المترو المحطة ألقى بنفسه أمام القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبالفحص تبين عدم وجود أي أوراق تثبت شخصيته، وتم نقله إلى المستشفى.

26 مارس.. الحكم في طعن "طلائع حسم" بالإدراج في الكيانات الإرهابية

حجزت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا، طلائع حسم الإرهابية، بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لـ26 مارس للحكم

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 187متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.