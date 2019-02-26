انت الان تتابع لإصدار التراخيص.. قرار بتحديد تكاليف متر المباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مباني - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، متضمنا استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين وتشجيعاً لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص، ونص على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية.

وقالت نفيسة هـاشم رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، في بيان لـوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إن التحديد كالتالي: (800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.5 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية