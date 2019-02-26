محافظ البحيرة يحيل 142 بدالا تموينيا إلى النيابة

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أحال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، 142 بدالا تموينيا للنيابة العامة لاستيلائهم على 2 مليون و200 ألف جنيه قيمة سلع غذائية قاموا بصرفها من الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة التابعة لوزارة التموين، وذلك لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامه مثل الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه منذ عام 2016. وأكد التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لملاحقة أوجه الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وكذا مواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى بكل المصالح العامة، مضيفا أن مواجهة الفساد من ضرورات الأمن القومى، إذ يعيق أى محاولة جادة للتنمية الاقتصادية.
وشدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية التى يقوم بها رجال مباحث التموين بالبحيرة تحت إشراف اللواء مدير أمن البحيرة لتعقب وقائع الفساد فى القطاع التموينى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة. وتابع: "المحافظة أصبحت عصية على الفساد والمفسدين، لن يستطيع أى
وشدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية التى يقوم بها رجال مباحث التموين بالبحيرة تحت إشراف اللواء مدير أمن البحيرة لتعقب وقائع الفساد فى القطاع التموينى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.
وتابع: "المحافظة أصبحت عصية على الفساد والمفسدين، لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الاستمرار فى تلقيه رشوة أو الاستيلاء على المال العام".
هذا وقد وجه محافظ البحيرة الشكر لكل العناصر المشاركة بالحملة وعلى رأسهم اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن ومدير مباحث البحيرة ومدير مباحث التموين ومدير مديرية التموين.
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