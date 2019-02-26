شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تبحث آليات إقامة محطات وسيطة متنقلة ومدفن صحى آمن بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اجتماعا مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، والمهندس سامح صالح، العضو المنتدب لشركة جرين إيجيبت المشغلة لمصنع أبوجريدة لتدوير القمامة بفارسكور، رجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومديرى إدارات المتابعة والبيئة والمركبات بالديوان العام.

حيث ناقشت المحافظ خلال الاجتماع آليات إقامة مدفن صحى آمن وكذلك محطات وسيطة متنقلة لتجميع القمامة ونقلها إلى المصانع وذلك باعتبارها أحد أهم المتطلبات الأساسية لتحسين منظومة النظافة والمخلفات وفقا لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية.



كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تشغيل المصنع، حيث قامت الشركة بتأهيل الخط المجمع والذى يضم ثلاثة خطوط بطاقة ١٠ طن / ساعة / خط، وكذلك تركيب خط فرز جديد بطاقة ٢٤ طن / ساعة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاشتراطات البيئية الخاصة بالمصنع والبدء في أعمال التشجير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات.



ووجهت ميخائيل إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بالبدء في عمل المقايسة الخاصة بإنشاء سور حول مصنع أبوجريدة للبدء في الطرح واستلام كافة المعدات التي تمت صيانتها لاستغلالها في أعمال رفع القمامة، كما أكدت على تقديم تقرير يومى من قبل المصنع للتأكد من انتظام عملية نقل القمامة من قبل الوحدات المحلية، مشددة على محاسبة المخالفين والمقصرين في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.