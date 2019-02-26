أخبار مصر | قصص ونماذج عديدة لمكلفات الخدمة العامة اللاتي تم تكريمهن اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصص ونماذج عديدة لمكلفات الخدمة العامة اللاتي تم تكريمهن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن دافع تأدية الخدمة العامة هو هدف بسنت خالد الشريف، خريجة هندسة اتصالات وألكترونيات جامعة بورسعيد، والتي تم تكريمها اليوم عن تميزها في أداء عملها خلال فترة التكليف، وإنما رأت في خدمة المجتمع هدف أسمى.

بسنت والتي استلمت تكليفها عام 2017 للعمل بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء استطاعت خلال سنة التكليف تصميم قاعدة بيانات متكاملة للمتضرين من اهالى شمال سيناء والنازحين من اماكنهم من المتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعى بما يسهل الوصول اليهم كما كان لها دورها فى برنامج تكافل وكرامة.

أما ولاء أيمن فارس، خريجة تجارة الإسماعيلية والتي كرمت اليوم، عن تصميمها برامج اكسيل للبيانات خلال عملها بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء اكدت انها اكتسبت الكثير من مهارات العمل والتواصل خلال عملها بفترة التكليف حيث قامت باعداد قاعدة بيانات عن مكلفى الخدمة العامة ومتابعة المكلفات أثناء ادائهم فى المجالات المختلفة، إضافة إلى الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة بالمديرية.

أما إسراء حسن محمود خريجة كلية التربية قسم طفولة أدت تكليفها فى احدى المدارس بالوادى الجديد، استطاعت من خلال تعاملها مع الاطفال اكتساب الخبرة العملية لتعليم الاطفال والى جانب هذا الدور اشتركت اسراء فى العدد من الانشطة الخاصة بتنفيذ حملات التوعية والندوات فى آليات التربية للنشئ وخاصة فى مرحلة الطفولة، إضافة إلى اشتراكها فى حملات توعية خاصة بمرض فيرس سى.

أما اسماء سعيد من السويس أكدت إنه كان عاما استطعت فيه تحمل المسئولية والارادة وحب الوطن اسماء ذات العشرون عاما استطاعت ان تمحو امية 90 دارسا بفصول محو الامية بالسويس واشتركت بتفاعل بالعديد من المبادرات مثل لا للارهاب ونعم للسلام ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة لا امية مع تكافل ضمن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى.