مصر | 26 مارس.. الحكم في طعن "طلائع حسم" بالإدراج في الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 مارس.. الحكم في طعن "طلائع حسم" بالإدراج في الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا، طلائع حسم الإرهابية، بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لـ26 مارس للحكم

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 187متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.