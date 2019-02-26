مصر | "تهشمت رأسه وقطعت قدمه".. كواليس انتحار مسن أسفل عجلات مترو عزبة النخل

أكدت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مترو الأنفاق بعزبة النخل، أنها لم تعثر بحوزة المسن المنتحر إلا على ولاعة وعلبة سجائر.

وذكر مصدر مطلع، أنه لم يعثر على أوراق ثبوتية بحوزة المنتحر، وأنه يبلغ من العمر ما بين 50 إلى 60 عاما وأن ملابسه بسيطة تدل على أنه من طبقة متوسطة.

وقال شاهد عيان، لـ"الخليج 365"، إنه رأى المسن يدخل الرصيف حيث انتظر القطار وقام برمي نفسه أسفل عجلاته".

وأضاف، أن جثته تحولت إلى أشلاء حيث قطعت رأسه وقدمه، حتى تم رفعها وتسيير حركة القطارات.

وانتقل فريق من نيابة المرج برئاسة أحمد شديد لمناظرة جثة مسن ألقى بنفسه أمام قضبان قطار مترو محطة المرج، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من أمن مترو محطة المرج، بانتحار مسن بالقاء نفسة أمام قطار المترو، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى رجل مسن ولا يوجد أي أوراق تشير إلى هويته.