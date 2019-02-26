مصر | "تهشمت رأسه وقطعت قدمه".. كواليس انتحار مسن أسفل عجلات مترو عزبة النخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهشمت رأسه وقطعت قدمه".. كواليس انتحار مسن أسفل عجلات مترو عزبة النخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مترو الأنفاق بعزبة النخل، أنها لم تعثر بحوزة المسن المنتحر إلا على ولاعة وعلبة سجائر.
وذكر مصدر مطلع، أنه لم يعثر على أوراق ثبوتية بحوزة المنتحر، وأنه يبلغ من العمر ما بين 50 إلى 60 عاما وأن ملابسه بسيطة تدل على أنه من طبقة متوسطة.
وقال شاهد عيان، لـ"الخليج 365"، إنه رأى المسن يدخل الرصيف حيث انتظر القطار وقام برمي نفسه أسفل عجلاته".
وأضاف، أن جثته تحولت إلى أشلاء حيث قطعت رأسه وقدمه، حتى تم رفعها وتسيير حركة القطارات.
وانتقل فريق من نيابة المرج برئاسة أحمد شديد لمناظرة جثة مسن ألقى بنفسه أمام قضبان قطار مترو محطة المرج، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة.
وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من أمن مترو محطة المرج، بانتحار مسن بالقاء نفسة أمام قطار المترو، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى رجل مسن ولا يوجد أي أوراق تشير إلى هويته.
تجديد حبس ٨ متهمين لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد تسليح من أرض بالتجمع الخامس
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ٨ متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من مواطن قرر بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه كائنة بدائرة القسم بإستخدام سيارتين نصف نقل.
على الفور وجه اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث الذين تمكنوا من تحديد مرتكبى الحادث وهم 13 شخصًا تم ضبط ٨ منهم وجار البحث عن الآخرين، بعد أن تمكن رجال الأمن من تحديد الأماكن التي يترددون عليها ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات المقبلة.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المذكورين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.