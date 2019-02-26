مصر | النيابة تنتقل لمعاينة جثة مسن انتحر أسفل عجلات محطة مترو عزبة النخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لمعاينة جثة مسن انتحر أسفل عجلات محطة مترو عزبة النخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة المرج برئاسة أحمد شديد لمناظرة جثة مسن ألقى بنفسه أمام قضبان قطار مترو محطة المرج، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من أمن مترو محطة المرج، بانتحار مسن بالقاء نفسة أمام قطار المترو، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى رجل مسن ولا يوجد أي أوراق تشير إلى هويته.

تجديد حبس ٨ متهمين لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد تسليح من أرض بالتجمع الخامس

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ٨ متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من مواطن قرر بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه كائنة بدائرة القسم بإستخدام سيارتين نصف نقل.

على الفور وجه اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث الذين تمكنوا من تحديد مرتكبى الحادث وهم 13 شخصًا تم ضبط ٨ منهم وجار البحث عن الآخرين، بعد أن تمكن رجال الأمن من تحديد الأماكن التي يترددون عليها ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات المقبلة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المذكورين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.