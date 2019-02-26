انت الان تتابع هدف واحد ومصير مشترك.. السيسي يستقبل أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، وصرح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه أمير الكويت، مؤكدا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدا أهمية استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون بين البلدين، فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات في المنطقة.

وثمّن الشيخ صباح، العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، مؤكدا استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، ومتمنيا لمصر قيادةً وشعبا دوام الرخاء والازدهار. وأعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية تعزيزا لمسار التضامن والعمل العربي المشترك،