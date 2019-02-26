شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة بسب سوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت سلطات ميناء الاسكندرية غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية . وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن إدارة حركة السفن قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن .

واضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من والي الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما شدد عطيه على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها .

كانت هذه تفاصيل خبر غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة بسب سوء حالة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.