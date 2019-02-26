شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم المتفوقين بدورات الهيئة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأوائل فى الدورات التى عقدتها وزارة الأوقاف مع هيئة الأوقاف المصرية فى مجال الحسابات والمخازن الخميس المقبل. ويمنح الوزير المتفوقين فى الدورات شهادة تقدير باجتياز الدورة للعشرة الأوائل على مستوى كل دورة. وسيتم تكريمهم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر فى حضور قيادات الوزارة والهيئة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرم المتفوقين بدورات الهيئة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.