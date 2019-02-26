زحام مرورى أعلى الدائرى اﻹقليمى بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط "السن" أعلى الطريق الدائرى اﻹقليمى، مما أدى إلى توقف حركة المرور من اﻹسماعيلية حتى الزراعى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل مصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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