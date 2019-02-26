شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنتهى من ربط مدختنى شركة أموك للزيوت المعدنية بمنظومة الرصد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة البيئة من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للإنبعاثات الصادرة من مدخنتى ( المدخنة 300 وحدة هدرجة الزيوت، والمدخنة 550 وحدة إنتاج الهيدروجين) الخاص بمجمع إنتاج الزيوت بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والتى تعد الشركة رقم 7 بقطاع البتروكيماويات ورقم 15 على مستوى محافظة الإسكندرية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. يأتى ذلك فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى المراقبة اللحظية لانبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى، وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحقيق مؤشراتها فى أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 64 منشأة تمثل 259 مدخنة.

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تنتهى من ربط مدختنى شركة أموك للزيوت المعدنية بمنظومة الرصد الإلكترونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.