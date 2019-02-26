أوناش المرور ترفع حطام حادثى الطريق الإقليمى والدائرى وسط انتشار الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أوناش المرور ،حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط"السن" من أعلى الطريق الدائرى اﻹقليمى ، كما تم رفع حطام تصادم سيارتين من أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المريوطية حتى المنيب، وتم تسيير حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإقليمى و الدائرى بوقوع حادثى تصادم و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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