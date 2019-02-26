رئيس الوزراء يتابع تطوير المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزيرى التعليم العالى والصحة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة خطة تسكين المناطق العشوائية التى تم تطويرها يعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

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