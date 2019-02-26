شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل كوريا الجنوبية ويزور نصب مقبرة سيول التذكارى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فى زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.



محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم

وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة على توتير، "وصلت إلى كوريا الصديقة فى زيارة متجددة لبلد تجمعنا به علاقات استراتيجية قوية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".



محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم

وزار بن زايد النصب التذكارى فى "مقبرة سيول الوطنية" فى كوريا، وقال أنه معلم وطنى يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكورى والتى كانت سبباً فى انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة.



محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم

وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد، على النطاق الواسع، إلى تطوير العلاقات بين البلدين وفقا لما ذكره وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، تشونج واديه، أن زيارة ولى العهد تهدف على النطاق الواسع الى تطوير العلاقات بين البلدين.



استقبال محمد بن زايد فى كوريا الجنوبية

وطورت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات فى مارس عام 2018.



محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم



محمد بن زايد فى زيارته لكوريا الجنوبية اليوم