"قٌطّعت رأسه وقدمه".. مصدر وشاهد يرويان تفاصيل انتحار مُسن بمترو عزبة النخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر أمني، إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مترو الأنفاق بعزبة النخل، لم تعثر بحوزة المُسن المُنتحر، سوى على ولاعة وعلبة سجائر.

وألقى مُسن بنفسه، صباح اليوم، أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة عزبة النخل ما أسفر عن مصرعه في الحال، وأفادت التحريات الأولية وكاميرات المراقبة، أن الشخص يتراوح عمره ما بين 50 إلى 60 سنة، انتظر دخول القطار إلى المحطة، وفاجئ الركاب بالقاء نفسه أمام القطار.

وأكد المصدر لمصراوي، عدم العثور على أي أوراق ثبوتية بحوزة المتهم، موضحًا أنه رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 سنة، أسود الشعر، ولحيته بيضاء، وملابسه تدل على حالة اجتماعية بسيطة.

من جهته قال محمد عبدالقوي، "شاهد عيان"، إنه رأى اللحظات الأخيرة للمسن المُتحر أمام القطار، "انا شفته.. داخل على الرصيف واستنى القطار ورمي نفسه بمجرد دخوله المحطة"، مضيفًا "الراجل شكله بسيط.. يرتدي جاكيت أسود وبنطلون أسود".

وأوضح محمد، أن حركة القطارات تعطلت لأكثر من 20 دقيقة لحين رفع جثته "المنظر كان سئ جدا، ومرعب، نقلوا اشلاء جثته، مقطوعة الرأس والقدم، وكاميرات المراقبه في المحطة رصدت اللي حصل".