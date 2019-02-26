إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني إن 3 أشخاص، أُصيبوا جراء حريق، نشب في مخزن بمنطقة البساتين، ليلة أمس الاثنين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى الشقق والمخازن المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن، في منطقة البساتين ليلة أمس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم إخماده.

وأشار المصدر إلى انتداب المعمل الجنائي إلى موقع الحريق، وتبين أنه محدود فيما أُصيب 3 أشخاص، ونجحت قوات الاطفاء في السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى المنازل والعقارات المجاورة، وتحرير محضر بالواقعة.