محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
قال مصدر أمني إن 3 أشخاص، أُصيبوا جراء حريق، نشب في مخزن بمنطقة البساتين، ليلة أمس الاثنين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى الشقق والمخازن المجاورة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن، في منطقة البساتين ليلة أمس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم إخماده.
وأشار المصدر إلى انتداب المعمل الجنائي إلى موقع الحريق، وتبين أنه محدود فيما أُصيب 3 أشخاص، ونجحت قوات الاطفاء في السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى المنازل والعقارات المجاورة، وتحرير محضر بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بالبساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.