مصدر: ضبط 9 متهمين وسيدة في السطو على محل ذهب "الطويل" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول، ارتفاع عدد المتهمين المقبوض عليهم في حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" منتصف الشهر الجاري بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن قوات الأمن ألقت القبض على -حتى اليوم- على 9 متهمين وسيدة ثُبت تورطهم في الحادث، مشيرًا إلى أنهم يخضعون للاستجواب.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل مجوهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وأصابوا نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين والنقيب محمد سعودي.