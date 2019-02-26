انتحار مُسن أسفل عجلات المترو في محطة عزبة النخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ألقى رجل مسن بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق في محطة عزبة النخل، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتوقف حركة القطارات لعدة دقائق حتى استخراج جثته.

وانتقل رجال الإسعاف لاستخراج جثة المُنتحر، وأفادت التحريات الأولية وكاميرات المراقبة، بأن عمره بين 50 و60 سنة، وكان ينتظر دخول القطار إلى المحطة، وفاجأ الركاب على الرصيف بإلقاء نفسه أمام القطار.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365" إنه لم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية لدى الشخص المنُنتحر، وهويته مجهولة حتى الآن، فيما تم استخراج جثة المُنتحر، وانتدبت الخدمات الأمنية النيابة العامة للمعاينة، وجارٍ التحقيق.