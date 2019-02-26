ضبط 10 طائرات تجسس ومخدر الآيس قادمة من لندن في طرود شحن بالمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولتى تهريب 10 طائرات تنصت وتجسس، وكمية من مخدر الآيس، داخل طرود شحن قادمة من لندن.
وذكر المطار في بيان، أن مأمور الجمارك أحمد سعيد أثناء الكشف بجمرك الأمتعة الشخصية، اشتبه في محتويات بوليصة شحن بلغت 13 طردًا وبوزن 473 كيلو، والقادمة من لندن عبارة عن أمتعة شخصية خاصة.
وأضاف البيان أن كمال عبد السلام مدير إدارة الحركة قرر تشكيل لجنة لمعاينة الطرد وتبين وجود 10 طائرات مزودة بكاميرا وكارت ميموري وتعمل بالتوجيه عن بعد.
وأشار البيان إلى أن "ضبط المحاولة الثانية جاء بعد الاشتباه في محتويات الطرد بوزن 10 كيلو عبارة عن ملابس، حيث تبين وجود "معطف" داخل بطانته الداخلية 11 كيسًا بلاستيكيًا أحجام مختلفة، وبفتحها تبين وجود 550 جرام من مخدر الآيس".
وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركيين وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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