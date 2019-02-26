"الصحفيين": مجلس الدولة وافق على زيادة القضاة المشرفين على الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، موافقة مجلس الدولة على طلب اللجنة بزيادة عدد القضاة المشرفين على التصويت والفرز من 23 إلى 31 قاضيا.

وأشار "عبدالرحيم"، في بيان له اليوم الاثنين، إلى الانتهاء من طباعة بطاقات التصويت لمنصب النقيب، وأعضاء المجلس وكذلك الانتهاء من اختيار المندوبين باللجان الانتخابية.

وأوضح "عبدالرحيم"، الانتهاء من طباعة البطاقات الإرشادية لتسليمها للناخبين أثناء عملية تسجيل الأسماء وتتضمن الرقم المسلسل للناخب ورقم لجنته الانتخابية والطابق الذي توجد به وكذلك الانتهاء من طباعة بطاقات للصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات.