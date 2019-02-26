سفيرة كولومبيا الجديدة تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، "آنا ميلينا مونيوز دى جافيريا"، السفيرة الجديدة لكولومبيا فى القاهرة، لبدء مهام عملها سفيرا عن بلادها بعد انتهاء ولاية السفير السابق.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول سفيرة كولومبيا من استراحة كبار الزوار بالمطار، ووصلت على الطائرة التركية القادمة من أسطنبول.
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