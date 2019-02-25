أخبار مصر | الحسيني الكارم: القمة العربية الأوروبية ستخلد في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسيني الكارم: القمة العربية الأوروبية ستخلد في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس الحسيني الكارم، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن القمة العربية الأوروبية الأولى، والتي حملت عنوان "في استقرارنا نستثمر" واستضافتها شرم الشيخ، تعد "تاريخية" بكل المقاييس، لأنها حازت على أكبر وأضخم وأرفع تمثيل دبلوماسي على المستويين العربى والأوروبي، وأعلى معدل حضور رئاسي لأي قمم سابقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها دور محوري ومركزي بالمنطقة وهي حلقة الوصل ونقطة الإلتقاء للحضارة العربية والأوروبية.

وأضاف الكارم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مصر في عهد السيسي، عادت لمكانتها الطبيعية ودورها المرموق على كافات المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأكبر دليل على ذلك ما رأته كل الأعين على أرض السلام، وما لمس من خطاب مصر خلال انعقاد القمة.

وأوضح الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن القمة ناقشت العديد من الأزمات والقضايا المشتركة، مثل "التعددية و التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، والنزاع الفلسطينى - الإسرائيلى، وأزمات منطقة الشرق الأوسط"، وهو ما يظهر قوة مصر وتأثيرها على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا أن التاريخ سيدون هذه القمة وما تقوم به القيادة السياسية الحالية على المستوى الإقليمي والدولي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الوطن في ذاكره العالم.