أخبار مصر | "القوي العاملة" تعلن عن توافر 450 فرصة عمل براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوي العاملة" تعلن عن توافر 450 فرصة عمل براتب يصل إلى 3 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، في نشرتها اليومية عن احتياج شركة توب سيرفس للأمن والحراسة لـ450 فرد أمن براتب يصل إلي 3000 جنيه.

وتطلب الشركة 150 مشرف أمن حاصلين علي مؤهل عالي ومتوسط، والخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأعمارهم لا تتعدي الـ50 عام، برواتب تبدأ من 2600 حتى 3 آلاف جنيه، كما تطلب 300 فرد أمن خبرة سنة ولا تتعدي أعمارهم الـ40 عام، وتوفر الشركة تأمين صحي واجتماعي للعاملين وسكن للمغتربين، وتوفير مواصلات لاماكن العمل.

نرشح لكم: مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.