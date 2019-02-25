أخبار مصر | وزير العدل يلتقي "طفل مدينتي" ووالده (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يلتقي "طفل مدينتي" ووالده (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الطفل محمد إيهاب سماحة، الذى عقره كلبين أمام محل سكنه الواقع بدائرة القاهرة الجديدة، ورافق الطفل خلال لقاء وزير العدل، والده، حيث التقطا صورًا تذكارية مع الوزير فى نهاية اللقاء.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط الكلبين، محل واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أمر بإيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلي مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك بمراعاة صغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يذكر أن إيهاب سماحة، والد طفل "هجوم الكلبين" بمدينتي، قال إن نجله يبلغ 9 سنوات، ومتفوق دراسيا، مشيرا إلى أن ابنه يحب الكلاب.

وناشد "سماحة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، وزارة العدل والدولة المصرية الوقوف بجانبه، وبجانب نجله، مضيفا: "يعني إيه مستشار يربي كلبين زي دول.. وإحنا عندنا أمن في المدينة".

وأشار إلى أن المستشار صاحب الكلبين توجه إليه وأحضر معه تورتة، وأخبره أن الطفل هو من استفز الكلبين، مضيفا: "أنا شايل التورتة عشان أرجعها له"، منوها بأن الطفل في حالة نفسية صعبة، وأول ما قاله فور استيقاظه "هتعمل إيه يا بابا، وقولتله مش هسيب حقك لو هموت".

عاد الطفل محمد إيهاب صاحب واقعة التعدي عليه بواسطة الكلاب في مدينتي، إلى منزله مع أسرته، بعد تلقيه العلاج في المركز الطبي العالمي، إثر تعرضه لإصابات شديدة في الوجه والجسد، لولا تدخل سيدة لإنقاذه في الوقت المناسب.

وأظهر الفيديو، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود طفلين يقفان أمام منزلهما، قبل أن يهاجمهما كلبا حراسة، وحاول الطفل الهرب منهما إلا أنهما نهشا جسده وأصاباه في الرأس والوجه وباقي أنحاء الجسم، فيما ظهرت إحدى السيدات لإنقاذ الطفل وتبين أنها صاحبة الكلبين.