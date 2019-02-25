انت الان تتابع السيسي: تأثير الإرهاب مدمر.. وهناك دول تدعمه وتموله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضية الإرهاب تأثيرها مدمر وواسع على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وليس المنطقة العربية فقط، مشيرا إلى أن القناعات بدأت تتزايد بأهمية وجود آلية عمل مشتركة للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية والأوروبية الراغبة في مكافحة الإرهاب بكل صوره، وأضاف: "نحن نتحدث عن أفكار وقدرات تستخدم فيها وسائل اتصال حديثة، ونحتاج أن نحرم العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التي تستخدمها في تجنيد وتكليف العناصر الأخرى بالقيام بعمليات تؤثر على أمننا واستقرارنا كلنا".

وأكد السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى: "اليوم وضعنا أنفسنا على بداية الطريق الحقيقي للتعاون في هذا المجال، والطريق ليس بسيطا وليس سهلا ولا ينتهي العمل فيه خلال فترة محدودة، لأننا نتحدث عن عمل عقائدي ممتد في دول كثيرة جدا وتنظيمات كثيرة جدا، أخذ دفعة كبيرة جدا